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Giriş Tarihi: 31.1.2022 14:11 Son Güncelleme: 31.1.2022 14:36

Zararlı böcekler yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Zararlı böcekler yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının verdiği zarardan 5 kat daha fazla zarar veren böceklere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Biyolojik mücadele nedeniyle geçtiğimiz yıl ormanlara 57 bin 189 adet kuş yuvası yerleştirdiklerini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Orman zararlısı bir dişi böcek, beş kuşak sonra; 7 milyon bireye ulaşmakta. Bunun ormanlarımıza olan zararı yangınlarından 5 kat daha fazla” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yılda doğanın işçileri ve temizlikçileri olan aynı zamanda ormanlara zarar veren böceklere karşı biyolojik mücadele veren kuşlar için kuş yuvası yerleştirmeye devam ediyor. Salgın durumuna geçen böceklerin önlenmesi konusunda büyük rolü olan kuşlar günde kendi ağırlıklarının bir kaç katı böceği yiyerek tüketebiliyorlar. Bu yöntem orman zararlarında büyük önem taşıyor.

19 YILDA ORMANLARA 1 MİLYON 342 BİN KUŞ YUVASI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, her yıl biyolojik mücadele çerçevesinde ortalama 50-60 bin yuvayı ormanlardaki ağaçlara asan Orman Genel Müdürlüğü'nün soğuk geçen kış aylarında kuşların zarar görmemesi ve biyolojik mücadeleyi sürdürebilmeleri amacıyla son 19 yılda ormanlara 1 milyon 342 bin kuş yuvası yerleştirildiğini belirtti.

Karacabey; "Ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan ve üreme enerjileri çok yüksek olan zararlı böcekler, uygun iklim koşullarında hızla çoğalarak ağaçlarımızda ciddi tahribatlara yol açıyor. Bu zararın önüne geçmek için Genel Müdürlüğü'müz her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Biyolojik mücadele tekniklerimizle hem tabiatın dengesini bozmuyoruz hem de zararlı böceklere karşı önemlerimizi alıyoruz. Bu tedbirler çerçevesinde 2021 yılında 57 bin yuvayı kuşlarla buluşturduk." dedi.

16 MİLYON TERMİNATÖR BÖCEK DOĞAYA BIRAKILDI

Ormanlara zarar veren organizmalara karşı kimyasal mücadeleyi terk ettiklerini ve biyolojik, biyoteknik ve mekanik mücadeleye ağırlık verdiklerini belirten Genel Müdür Karacabey, "Her yıl ortalama 200 bin ile 250 bin hektar ormanlık alanda zararlı organizmalara karşı mücadele yapıyoruz. Biyolojik kökenli ilaçların tercih edildiği kimyasal mücadelenin oranını yüzde 1 civarına düşürdük. Mücadelenin yüzde 99'u biyolojik, biyoteknik ve mekanik olarak yapılıyor. Biyolojik mücadele kapsamında OGM, yurt genelinde 45 adet laboratuvarlarda dört farklı tür faydalı böcek üreterek ormanlara bırakıyor. Bu güne kadar yaklaşık 16 milyon yırtıcı üretilerek ormanlara bırakıldı." diye konuştu.

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Zararlı böcekler yangınlardan 5 kat daha fazla zarar veriyor
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