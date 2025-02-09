Zararlı içeriklere ‘DUY’ ile ‘Dur’ deniliyor

Dijital dünyanın tehlikelerini mercek altına alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları bu tehlikelerden Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) internet sitesi ile koruyor. Bakanlık, geçtiğimiz yıl DUY'a gelen ihbarlar üzerine 450 içeriğe müdahale etti. Bakanlık, koruyucu ve önleyici hizmetleri kapsamında çocukların sağlıklı gelişimini sağlamak için DUY ihbar hattını oluşturmuştu. Vatandaşlar, siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar, çocukların yaş düzeylerine göre gelişimine zarar veren içerikler, çocuk hakları ve mahremiyetinin ihlali, sağlık için tehlikeli madde temini, kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek zararlı içerikleri DUY ihbar hattı üzerinden Bakanlığa bildirebiliyor. Bakanlık, geçtiğimiz yıl DUY internet sitesi ve ihbar hattına gelen şikayetler üzerine 450 içeriğe müdahale etti.