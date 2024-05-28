Zayıflama ilaçları kullanımında rekor artış

Yeni bir araştırmaya göre, kilo kaybı ve diyabet için gençlere reçete edilen ilaçlarının sayısı 3 yıl içinde yaklaşık yüzde 600 arttı. ABD'de yapılan çalışmada, perakende eczanelerin yüzde 93'ünden fazlasının reçetelerini rapor eden bir veri tabanındaki bilgileri incelendi. JAMA dergisinde yayınlanan çalışma, 2020 ile 2023 arasında 12 ila 25 yaşları arasındaki insanlar için yazılan reçete sayısının 8 bin 722'den 60 bin 567'ye çıktığını ortaya koydu. Reçete sayısında en büyük artış genç kadınlar ve ergenlik çağındaki kızlarda görüldü.