Zayıflama ilaçlarında intihar şüphesi

Avrupaİlaç Ajansı (EMA), zayıflama aşılarının bazılarını inceleme altına aldı. İntiharla ilişkili düşüncelere yol açma şüphesiyle başlatılan inceleme, İzlanda'nın bu şekilde üç vakayı ajansa bildirmesi sonrası başladı. BBC'nin haberine göre, EMA'nin ilgili birimi, bu ilaçlar üzerinde inceleme yaparken, benzer ilaçların incelenmesine gerek olup olmadığı konusunu da görüşecek. Ajans, öncelikli olarak, emaglutide ve liraglutide içeren tedavileri değerlendirmeye alacak. İnceleme sonuçları ile ilgili açıklama yapılacak. Ünlü isimlerin yaptıkları sosyal medya paylaşımları, bu tür ilaçlara büyük talep oluşturuyor.