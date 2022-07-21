Zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

Adana'da yolcu otobüsü bagajında arama yapan polis, koliler içinde bulunan zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan yolcu konumundaki şüpheli ifadesinde kolilerin kendisine ait olmadığını, kente hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini söylediği ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.
KOKU İÇİN AYRI ÖNLEM
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Diyarbakır'dan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
"HAVA SICAKLIĞINI MERAK ETTİM"
Narkotik polisi bunun üzerine şüpheli konumundaki yolcu B.S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli B.S., ifadesinde, kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.