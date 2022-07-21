Zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

"HAVA SICAKLIĞINI MERAK ETTİM"

Narkotik polisi bunun üzerine şüpheli konumundaki yolcu B.S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli B.S., ifadesinde, kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.