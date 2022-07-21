Haberler Yaşam Haberleri Zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:02 Son Güncelleme: 21.7.2022 10:35

Zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

Adana polisi tarafından durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki koliler içindeki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

Adana'da yolcu otobüsü bagajında arama yapan polis, koliler içinde bulunan zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan yolcu konumundaki şüpheli ifadesinde kolilerin kendisine ait olmadığını, kente hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini söylediği ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

KOKU İÇİN AYRI ÖNLEM

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Diyarbakır'dan şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek Adana'ya uyuşturucu getireceğini belirledi. Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği otobüsün bagajındaki 4 koliyi açan polisi, zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar buldu. Köpeğin esrarın kokusunu almasını önlemek için de uyuşturucu paketlerinin içeriği belirsiz bir tür maddeyle kaplandığı tespit edildi.

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"HAVA SICAKLIĞINI MERAK ETTİM"

Narkotik polisi bunun üzerine şüpheli konumundaki yolcu B.S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli B.S., ifadesinde, kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini iddia etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı
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