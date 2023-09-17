Zayıflama uğruna ölümden döndü

Yalova'da yaşayan Umutcan Ateş, fazla kilolarından kurtulup askere gitmek için mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Mayıs ayında Yalova'daki özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından ağrıları dinmeyen Umutcan Ateş, kısa aralıklarla hastaneye başvurdu. Hastaneye gittiğinde kan ve idrar testi yapılıp ultrasona alınan Ateş'in ağrılarının, kas ağrısı olduğu söylendi. Yapılan detaylı tahlillerin ardından safra kesesinde çamur veya taş olabileceği değerlendirilen Umutcan Ateş, 2'nci ameliyata alındı. Operasyonla safra kesesi alınan Ateş, 2'nci gün taburcu edildi. Evde üşüme, titreme, bilinç kaybı gibi ataklar geçirip tekrar aynı hastaneye getirilen Ateş, buradaki yetkililerin yönlendirmesiyle İstanbul'daki başka bir özel hastaneye sevk edildi.Kan değerleri yüksek olduğu gerekçesiyle sevk edildiği İstanbul'daki hastanede detaylı kontrolleri yapılan Ateş'in, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında midesinde kaçak olduğu, sızan mide asidinin ise dalağını çürüttüğü tespit edildi. 3'üncü kez İstanbul'da ameliyata alınan Umutcan Ateş'in bu kez de dalağı alındı. Dalağın yüzde 50'sinin mide sızıntısından dolayı çürüdüğü belirlendi. 4 ayda 138 kilodan 80 kiloya düşen ve doktor hatasından kaynaklandığını iddia ettiği operasyon sonrası safra kesesini ve dalağını aldırmak zorunda kaldığını dile getiren Ateş, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Doktor hakkında Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Ateş, "2 gün daha geç kalsaydım, ölme ihtimalim olduğu bana söylendi. 4 ayda 138 kilodan 80 kiloya düştüm. 58 kilo verdim. Askere gitmek için ameliyat oldum. Doktor hatası yüzünden, maalesef dalağım alındığı için askerlikten muaf tutuldum. Artık askere de gidemeyeceğim" dedi. DHAHASTANE yönetiminin, şikayetçi olmamaları için kendilerine para teklifinde bulunduğunu öne süren baba Serdar Ateş (47), "Çocuğumun hayatı İstanbul'daki hastanede kurtuldu. Birkaç gün daha geç kalsak mide kaçağından çocuğum toprağa verilmişti. Biz İstanbul'daki hastanede olduğumuz sırada 'Protokol imzalayalım. Şikayetçi olmayın. Size para verelim' gibi tekliflerde bulundular. Biz para peşinde değiliz. Burası ticarethane değil, hastane. Geçen hafta yasal süreci başlattık. Çocuğum 4 aydır hastanelerde. Psikolojik olarak ailecek bitkin durumdayız. Benim de psikolojim bozuldu. Oğlum 138 kiloydu. Askere gitmek için ameliyat oldu. Dalağı alındığı için şimdi hiç gidemeyecek. O da doktor hatasından kaynaklı" diye konuştu.