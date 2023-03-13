Zayıflamak için gittiler botokstan zehirlendiler

Zayıflama umuduyla İstanbul Tuzla'da özel bir hastanede 'mide botoksu' yaptıran onlarca kişi, botoksun yarattığı ve ölümcül tehlikesi olan zehirlenme (botulizm) nedeniyle, işlemden birkaç gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastalardan gelen şikayetler üzerine, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak İstanbul ve İzmir'de iki hastane ile ilgili yasal sürecin başlatıldığını ve konunun inceleme altında olduğunu kaydetti. Öte yandan ölümcül botoks zehirlenmesi nedeniyle obezite ve enfeksiyon dernekleri de alarma geçti. Mağdurlar ise İstanbul ve İzmir'de 250'ye yakın hastanın bu durumdan etkilendiğini, kayıt dışı, bozuk botoks ürünleri kullanıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın merdiven altı ürünler veya yüksek doz nedeniyle hastalarda ölümcül zehirlenmelerin yaşanmış olabileceğini kaydederken, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bunun bir 'salgın' olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi.Tuzla'da özel bir klinikte mide botoksu yaptırdığını belirten bir çocuk annesi Nihan Terzioğlu (41), "Fason veya bozuk ürün kullandıldığı için kaslarımız felç oldu. 4 gün yatarak tedavi gördüm. Serviste 46 kişi daha benzer şikayetlerle tedavi görüyordu. Şikâyetçi olduk" dedi.