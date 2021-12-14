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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Zayıftı, hastaydı, direnemedi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Zayıftı, hastaydı, direnemedi

Antalya'da Azra Haytaoğlu’nu vahşice öldüren Murat Ayhan ilk kez hâkim karşısına çıktı. Ayhan, “Alkol ve uyuşturucu alıp öldürdüm” dedi.

Antalya'da, geçen 28 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Ayhan, odasında alkol, ecstasy ve kokain aldığını anlatarak, "Yanağına dokunarak ateşini ölçmek istedim. Eliyle beni itip, 'Ne yapıyorsun?' deyince, panikleyip, elimle ağzını kapattım. Zayıftı, hastaydı, direnemedi. Ağır astım hastası olduğunu bilmiyordum. Hareketsiz kalıncaya kadar ağzını kapattım" dedi. Ayhan, cesedi nasıl parçaladığını da detaylarıyla anlattı. Duruşmada sanık avukatı, mahkeme başkanından sanığa "Azra babasıyla ilgili sorun yaşadığını anlattı mı?" sorusunun sorulmasını isteyince, sinir krizi geçiren baba Mustafa Haytaoğlu, ağır hakaretlerde bulunduğu avukata saldırmaya kalkıştı. Dışarı çıkarılan ve bir süre sonra tekrar salona giren baba, mahkemeden özür dileyerek, "İçim yanıyor. Uyuyamıyorum. Kızım her gece rüyama giriyor" diyerek ağladı.



ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Anne Mezide Haytaoğlu ise 4 aydır kızının çoraplarını koklayarak uyuduğunu söyledi. Acılı anne, katil zanlısına da "Gözlerimin içine bak. Bakamıyorsun değil mi" diye seslendi. Yaşananların ardından anne Haytaoğlu baygınlık geçirdi. Duruşma ertelendi. Azra'nın 300 kadar okul arkadaşı, "Azra için adalet" pankartı açarak, adliyeye kadar yürüdü. Yürüyüşe Azra'nın halası ve diğer yakınları da katıldı.

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Zayıftı, hastaydı, direnemedi
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