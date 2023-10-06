Haberler Yaşam Haberleri Zehir baronu Kara Mamba Amsterdam’a teslim edilecek
Giriş Tarihi: 7.10.2023

Zehir baronu Kara Mamba Amsterdam’a teslim edilecek

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Zehir baronu Kara Mamba Amsterdam’a teslim edilecek
Hollanda makamlarınca kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Kara Mamba lakaplı Isaac Bignan'ın Amsterdam makamlarına iadesine karar verildi. Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu Bignan, geçtiğimiz günlerde ev hapsi şartlı tahliyesini ihlal ederek kaçma girişiminde bulununca tekrar tutuklanan Bignan Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bignan, ailesinin burada olduğunu ve ev hapsinden kaçma girişiminde bulunmadığını öne sürdü. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Hollanda'ya iade edilmek istemediğini söyleyen Bignan, yeniden yargılama şansının olmayacağını söyledi. Hüküm kesinleşince kararın infaz için Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar veren heyet, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamına da hükmetti.

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Zehir baronu Kara Mamba Amsterdam’a teslim edilecek
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