Haberler Yaşam Haberleri Zehir baskınında son dakika: 6 tutuklama
Giriş Tarihi: 6.3.2022 09:52

Zehir baskınında son dakika: 6 tutuklama

İHA
Zehir baskınında son dakika: 6 tutuklama

Adana polisinin yaptığı operasyonda 137 bin 929 adet sentetik ecza, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında yeşil ve kırmızı reçeteli sentetik ecza ürünlerinin yasa dışı olarak temin edilip satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, sentetik ecza hapları sattığı tespit edilen C.K. (43) ile torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için 4 Mart'ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 137 bin 929 sentetik ecza, 120 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında C.K.'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiy'den flaş çağrı: Saldırıya geçin!
Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
İlber Ortaylı'dan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı sözler: Başka türlü denge tesis edilemez
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Ukrayna Gizli Servisi müzakere heyeti üyesini öldürdü...
Son dakika: 14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış
0 Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri Nelerdir? 0 Rh Pozitif Kan Grubuna Göre Beslenme Listesi Nasıl Olmalıdır?
Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili:  “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir baskınında son dakika: 6 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA