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Giriş Tarihi: 4.2.2025 12:20 Son Güncelleme: 4.2.2025 12:41

Zehir kuryesi Gaziantep'i geçemedi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda bir araçta yaklaşık 1,5 milyon adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zehir kuryesi Gaziantep’i geçemedi

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirirleceği bilgisi üzerine MİT Başkanlığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda araç kente girmeden durduruldu. Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada araçta 1 milyon 427 bin 647 adet uyuşturucu Captagon hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 3 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Zehir kuryesi Gaziantep'i geçemedi
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