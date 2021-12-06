Zehir satıcılarına eş zamanlı baskın! 40 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde "Torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 356 gram Esrar maddesi, 789 gram sentetik uyuşturucu, 233 adet uyuşturucu hap, 199 gram Metamfetamin maddesi, 122 gram Eroin maddesi, hassas terazi, 45 gram Kokain maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira ve 250 dolar nakit para ele geçirildi.