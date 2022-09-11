İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde C.A. isimli bir uyuşturucu madde satıcısını yakaladı. C.A.'nın ikamet ettiği metruk binada dört yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 301.05 gram Esrar maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Fatih Cibali Mahallesi'ndeki bir adreste de uyuşturucu baskını yapıldı. K.B. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 301.05 gram Marihuana maddesi ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.

Zehir satıcılarına suçüstü! 3.5 kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle yakalandılar | Video

'DAR ALAN'DA YAKALANDILAR

Ayrıca son beş günde yine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Fatih, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Şişli İlçeleri'nde yapılan "Dar Alan" uygulamalarında iki kilo 70 gram Esrar maddesi, 930 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 331 gram Eroin maddesi, 152 gram Metamfetamin maddesi, 85 gram Kokain maddesi, 275 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 125 lira nakit para ele geçirildi.