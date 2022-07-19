Zehir satıcılarına suçüstü! Yetiştirdikleri adreste yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Emniyet Evler Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirilerek satılan ve adeta uyuşturucu serasına dönüştürülen bir adrese baskın yaptı. Y.B, F.A. ve D.E. isimli üç kişi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saksılar, kavanozlar ve plastik kaplar içerisinde 4 kök Hint Keneviri, bir kilo 834,6 gram kurutulmuş Hint Keneviri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 580 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu ele geçirildi.

Adreste ayrıca uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan vantilatör, havalandırma sistemi, fan cihazı, LED aydınlatma sistemi, buhar makinesi, 7 kimyasal ilaç ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi de bulundu. 3 uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.