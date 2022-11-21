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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:06 Son Güncelleme: 21.11.2022 10:39

Zehir serasında suçüstü yakalandılar

Kaldıkları adresleri uyuşturucu seralarına dönüştüren ve Hint Keneviri yetiştirerek satan iki uyuşturucu madde satıcısı, Balıkesir Emniyeti Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Adreslerde 76 kök Hint Keneviri, uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir serasında suçüstü yakalandılar

Balıkesir Emniyeti'ne bağlı Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki uyuşturucu madde satıcısının adreslerine operasyon düzenledi.

Zehir serasında suçüstü yakalandılar | Video

İki uyuşturucu madde satıcısı da yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda altı gram Esrar maddesi, 76 kök Hint Keneviri, 46.57 gram Esrar tohumu, çok sayıda sentetik hap, Hint Keneviri yetiştirmekte kullanılan bir adet fanlı ısıtıcı, yedi litre bitki sıvısı, bir adet su spreyi, iki adet zaman ayarlayıcı cihaz, iki adet buhar cihazı, bir adet sıvı transfer pompası, bir adet havalandırma cihazı, bir adet soğutucu cihazı, yedi adet bitki yetiştirme lambası, bir adet havalandırma borusu, 20 adet trafo, 10 adet led panel, bir adet ışık ölçer cihazı, bir adet vantilatör, bir adet havalandırma motoru ve iki adet led projektör ele geçirildi. Operasyon anları ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı. İki uyuşturucu madde satıcısı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Zehir serasında suçüstü yakalandılar
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