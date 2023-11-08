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Giriş Tarihi: 8.11.2023 10:43

Zehir serasında suçüstü yakalandılar

İstanbul’da bir adresi uyuşturucu serasına dönüştüren ve uyuşturucu madde imalatı yapan dört kişi, Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir serasında suçüstü yakalandılar

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adresten kaçmaya çalışan A.Ö., T.Y., A.E.Y. ve K.B. isimli dört kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adresteki bir odanın; havalandırma ve yapay ışıklandırma sistemleri kurularak uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü, çok sayıda saksıda Marihuana maddesi yetiştirildiği tespit edildi.

Adreste yapılan detaylı aramalarda 49 kök Marihuana, sekiz gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan 10 paket bitki besini ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen dört cep telefonu ele geçirildi.

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Zehir serasında suçüstü yakalandılar
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