Zehir serasında suçüstü yakalandılar

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adresten kaçmaya çalışan A.Ö., T.Y., A.E.Y. ve K.B. isimli dört kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adresteki bir odanın; havalandırma ve yapay ışıklandırma sistemleri kurularak uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü, çok sayıda saksıda Marihuana maddesi yetiştirildiği tespit edildi.

Adreste yapılan detaylı aramalarda 49 kök Marihuana, sekiz gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan 10 paket bitki besini ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı belirlenen dört cep telefonu ele geçirildi.