Zehir sevkiyatı yarı yolda kaldı

İstanbul'da merdivenaltı iş yerlerinde imal edilen binlerce litre sahte içkinin kent genelinde piyasa sürülmeye hazırlandığı istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kırmızı alarma geçti, operasyon için düğmeye bastı. Kimlikleri tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan Jandarma, zehirlerin üretildiği merdivenaltı imalathaneyi belirledi.

Adresteki giriş ve çıkışları kontrol eden ekipler, sahte içkilerin kamyonetlere yüklenerek sevkiyata çıkarıldığını tespit etti. Satış noktalarına doğru yola çıkarılan araçları Sultangazi Habipler'de durdurarak suçüstü yakalayan Jandarma, araçta bulunan R.A.Y. ve M.T. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı, yapılan arama çalışmalarında ise kamyonetlerde 100 cl'lik şişeler içerisinde bin 500 litre sahte rakı, 5'er litrelik bidonlarda bin 500 litre etil alkol olmak üzere toplam 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçu kapsamında adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.