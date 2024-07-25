Zehir taciri düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iddialara göre farklı illerde çok sayıda suça karışan ve hakkında 15 suç dosyasından dolayı yakalama kararı bulunan Mehmet Ali T. isimli firariyi yakaladı. İddiaya göre Mehmet Ali T., Mersin, Zonguldak, Kahramanmaraş, Çorum ve Erzincan'da sahte içkiden altı kişinin ölümüne yol açtı. Mehmet Ali T.'yi suçüstü yakalayan ekipler, bir araçta 340 litre sahte içki imalatında kullanıldığı iddia edilen alkollü sıvı ele geçirildi. Sahte kimlikle yakalanan Mehmet Ali T.'nin 2020 ve 2022 arasında benzer suçlardan dokuz suç dosyasından dolayı yine hakkında yakalama kararları olduğu ifade edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.