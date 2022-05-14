Zehir taciri saklandığı evde yakalandı

Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay ve 15 gün hapis cezası bulunan K.M.Ü. isimli şahsın ilçede bulunan bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ulaşılan bilgi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, kaçış hazırlıkları yapan K.M.Ü. isimli zehir taciri narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
İlçe emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zehir taciri. Yapılan sağlık kontrolünün ardından zevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.