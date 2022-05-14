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Giriş Tarihi: 14.5.2022 15:38 Son Güncelleme: 14.5.2022 15:42

Zehir taciri saklandığı evde yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Zehir taciri saklandığı evde yakalandı

Hatay’da hakkında 15 yıl 7 ay ve 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir taciri saklandığı evde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.

Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 15 yıl 7 ay ve 15 gün hapis cezası bulunan K.M.Ü. isimli şahsın ilçede bulunan bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Ulaşılan bilgi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, kaçış hazırlıkları yapan K.M.Ü. isimli zehir taciri narkotik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İlçe emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zehir taciri. Yapılan sağlık kontrolünün ardından zevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Zehir taciri saklandığı evde yakalandı
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