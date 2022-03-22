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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:45 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:52

Zehir taciri 'Sihirli Mantar' ile suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir taciri ’Sihirli Mantar’ ile suçüstü yakalandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarını sevkiyatta suçüstü yakaladı. Bir zehir tacirinin üzerinden üç kilo 55 gram “Sihirli Mantar” olarak adlandırılan uyuşturucu çıktı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; S.K. ve B.K. isimli iki uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı.

Zehir taciri 'Sihirli Mantar' ile suçüstü yakalandı | Video

İki şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda; 48.60 gram Metamfetamin maddesi, 4.44 gram Marihuana maddesi, 1.62 gram Kokain maddesi, 48 uyuşturucu hap, üç kilo 55 gram "Sihirli Mantar" olarak adlandırılan uyuşturucu madde, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 334 gram mineralli toprak ve üç hassas terazi ele geçirildi.

İki şüpheli de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Zehir taciri 'Sihirli Mantar' ile suçüstü yakalandı
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