Zehir taciri suçüstü yakalandı

Başta yasa dışı kumarhanelere ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başarılı operasyonlarla suça ve suçlulara taviz vermeyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Merve Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli araç durduruldu.
F.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 7.07 gram uyuşturucu madde, 17 mermi, bir ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 850 lira nakit para ele geçirildi.
F.İ.'nin Sancaktepe İlçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yapılan aramalarda da 550 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 830 lira nakit para ele geçirildi. F.İ. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.