Zehir taciri suçüstü yakalandı

F.İ.'nin Sancaktepe İlçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki ikamet adresinde yapılan aramalarda da 550 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 830 lira nakit para ele geçirildi. F.İ. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.