Haberler Yaşam Haberleri Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:15 Son Güncelleme: 14.10.2022 09:17

Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı

İstanbul’da taksiyle uyuşturucu madde satışı ve sevkiyatı yapan bir taksici; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından iki kilo 200 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Irmak Caddesi üzerinde içerisinde yolcu bulunmayan bir ticari taksiyi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ticari taksi şoförü ihtarlara uymadı ve kaçmaya başladı fakat Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda; iki paket halinde toplam iki kilo 200 gram Marihuana maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Taksiyle uyuşturucu madde satışı ve sevkiyatı yapan ve suçüstü yakalanan C.P. adliyeye sevk edildi ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin duyurdu
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Son dakika: TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı! Tarihi konut projesi kura çekimi ne zaman?
Son dakika: Torba yasa teklifi komisyonda! Hemen her kesimi ilgilendiriyor
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında tarihi zirve! Enerji krizi ile boğuşan Avrupa'nın gözü bu masada...
Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 2022 || Magnum Maserati çekiliş ve kura sonuçları son dakika açıklandı! İşte asil ve yedek sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Norveçli kuruluş Yunanistan'ın Adalar oyununu deşifre etti! Türkiye haklı: Lozan ihlali
Son dakika: PKK'nın finans yapılanması çözüldü! Para kuryeliğini de HDP'li milletvekilleri yapmış
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 7 Ekim 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile bugün motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir taciri taksi şoförü suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA