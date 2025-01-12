Zehir taciri terapist tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evini uyuşturucu imalathanesine çeviren ve çevrede 'profesör' olarak tanınan Ahmet Furkan Usalan yakalandı. Köyceğiz'in Çandır Mahallesinde ikamet eden Usalan'ın evinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi alındı. Bunun üzerine 9 Ocak'ta, ekipler tarafından şüphelinin evinde arama yapıldı. Dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak kabul edilen LSD'nin üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde, piyasa değeri 110 milyon TL olan olağan dışı bilinç durumlarını tetikleyen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kg LSD uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucunun tohum, mantar, hap, A4 kağıt, kurabiye gibi maddelere emdirildiği görüldü. Şüpheli Usalan'ın terapist olduğu, meditasyon kursları verdiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Usalan, tutuklanarak cezaevine konuldu.