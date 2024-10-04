Zehir taciri, Zıpkın ve Dergi’den kaçamadı

Artvin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında Artvin merkez Sakalar köy yolu ayrımında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Narkotik köpekleri Zıpkın ve Dergi'nin de katılımıyla araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 kilo 675 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili H.D. ve E.T. (29) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. E.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.