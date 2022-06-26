Zehir tacirine suçüstü… Uyuşturucular buzdolabından çıktı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ndeki bir adrese "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 820 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, bir gram Esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 575 lira ile beş dolar nakit para ele geçirildi. Poşet poşet ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir bölümü buzdolabından çıktı.

Adreste yakalanarak gözaltına alınan F.K. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.