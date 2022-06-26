Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirine suçüstü… Uyuşturucular buzdolabından çıktı
Giriş Tarihi: 26.6.2022 13:17 Son Güncelleme: 26.6.2022 13:46

Zehir tacirine suçüstü… Uyuşturucular buzdolabından çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir tacirine suçüstü… Uyuşturucular buzdolabından çıktı

İstanbul’da bir uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Adreste bir kilo 820 gram Metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Poşet poşet ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir bölümü buzdolabından çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ndeki bir adrese "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda bir kilo 820 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde, bir gram Esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 575 lira ile beş dolar nakit para ele geçirildi. Poşet poşet ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir bölümü buzdolabından çıktı.

Adreste yakalanarak gözaltına alınan F.K. isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan dolayı adliyeye sevk edildi.

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Zehir tacirine suçüstü… Uyuşturucular buzdolabından çıktı
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