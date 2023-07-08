Zehir tacirinin itirafı da mahkeme için delil olmadı

Narkotik Polisinin uyuşturucu satışıyla mücadelesi kapsamında yürüttüğü 1 yıllık soruşturmada PKK menşeili eroinin Hakkari ve Van'dan İstanbul'da götürüldükten sonra oradan Anadolu'ya gönderildiği tespit edildi. Geçen yıl İstanbul'dan Anadolu'ya iki kiralık araçla 8 kilo eroin sevkiyatıyla başlayan soruşturmada. 2 Nisan 2022'de Konya'da Mertcan Göbel, Ali Şimşek ve Bahtiyar Türker tam 8 kilo eroinle yakalandı. Narkotik Polisi, uyuşturucu şebekesinin lideri Hakkari Yüksekovalı Yunus Emre Aybar'ın Van ve Hakkari'den temin ettiği PKK menşeili uyuşturucuyu kuryelerle kentlere gönderdiğini, aynı gün uçakla bu giderek parasını aldığını belirleyerek soruşturmayı derinleştirdi. 1 yıllık süre içerisinde yapılan teknik takip ve izleme çalışmaları sonrasında zehir çetesinin Konya'da getirdiği toplam 25 kilogram eroin yakalandı. eroini getiren kuryelerden süreç içerisinde 6 kişi tutuklanırken, bunlardan 3'ü de kısa sürede serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU ÇETESİ OPERASYONUNDA ŞOK KARAR ÇIKTI

Soruşturma dosyasını tamamlayan Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütünü çökertmek üzere geçtiğimiz 13 Haziran'da operasyon yaptı. Örgüt lideri Yunus Emre Aybar bulunamazken, eşinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan sadece Aziz Dümaner tutuklandı.

SORGUDAKİ İTİRAFLARI DA DELİL OLMAMIŞ

Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından zehir tacirlerinin uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları gün gibi ortadayken "Her türlü şüpheden uzak somut bir delile ulaşılamamıştır" denilerek tüm zanlılar serbest kaldı. SABAH, zanlıların mahkemedeki sorgularına da ulaştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zanlıların serbest bırakılmalarına itiraz ettiği dosya kapsamında uyuşturucu tacirlerinin ticareti tüm detaylarıyla anlattığı ortaya çıktı.

"ADLİYE YAKININDA EROİNİN TESLİM EDECEKKEN YAKALANDIK"

Şüphelilerden Ali Şimşek mahkemedeki ifadesinde örgüt lideri Yunus Emre Aybar'ı tanıdığını, aracında yakalanan uyuşturucunun Yunus Emre Aybar'a ait olduğunu, kendisinden İstanbul'da teslim alıp Konya'ya getirdiklerini anlattı. Şimşek "kime teslim edileceğini ben bilmiyordum. Konya Adliyesi civarındaki bir konumuna getirirken yolda polisler tarafından yakalandık. Sadece kurye olarak ilk defa getiriyordum" dedi. Zanlılardan Bahtiyar Türker ise "ben Yunus Emre Aybar'ı yaklaşık 3 yıldır tanıyorum. Araçta yakalanan 8 kilogram eroin maddesi Yunus Emre'ye aittir. Ben başka bir araç ile öncü olarak geliyordum. Konya'da Aziz Dümaner'e getiriyorduk" dedi.

"UYUŞTURUCUYU ALMAYA GİTTİ, HABERİM YOK" DEDİ

Örgüt liderinin eşi Eylem Aybar, Konya'da sokak satıcılığı yapan Aziz Dümaner evlerinde bir defa misafir olduğunu belirterek "Yunus Emre benim adıma araç alım satımı yapmaktadır. Esim Yunus Emre ile aramızda 6 aydır boşanma davası var. Ben Aziz ve Emine ile hiç bir şekilde telefonda konuşmadı. Benim telefonumu esim arada bir kullanırdı. Kendi ayrıca kullandığı telefonu vardı. Benim banka hesabımı esim Yunus Emre kullanırdı, mobil bankacılık hesabını da o kullanırdı. Kimin benim hesabıma para gönderip göndermediğimden haberim yok" dedi. Uyuşturucu almaya giderken polis takibine düşen sokak satıcısı Aziz Dümaner'in eşi Emine Dümaner de eşiyle 5 aydır ayrı yaşadığını öne sürerek "üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dediği öğrenildi.