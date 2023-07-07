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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Zehir tacirinin itirafı da mahkeme için delil olmadıiçin

Halit TURAN Halit TURAN
Zehir tacirinin itirafı da mahkeme için delil olmadıiçin
Suç örgütü lideri Yunus Emre Aybar'ın öncülüğünde bugüne kadar İstanbul-Konya hattında polisin tespit ettiği 3 ayrı sevkiyatta 25 kilo eroinle yakalanan uyuşturucu tacirlerine yönelik polis 13 Haziran'da operasyon yaptı. Konya 3. Sulh Ceza Hâkimliği, 13 şüpheliden yalnızca Aziz Dümaner'i tutukladı. Zehir tacirlerinin uyuşturucu madde sevkiyatı gün gibi ortadayken, 'Her türlü şüpheden uzak somut bir delile ulaşılamamıştır' denilerek diğer tüm zanlılar serbest bırakıldı. Skandalı gündeme taşıyan SABAH, zanlıların mahkemedeki sorgularına da ulaştı. Şüphelilerden Ali Şimşek ifadesinde, örgüt lideri Yunus Emre Aybar'ı tanıdığını, aracında yakalanan uyuşturucunun Aybar'a ait olduğunu, kendisinden İstanbul'da teslim alıp Konya'ya getirdiklerini anlattı. Şimşek "Konya Adliyesi civarındaki bir konuma getirirken yolda polise yakalandık" dedi. Şüpheli Bahtiyar Türker ise "Yunus Emre Aybar'ı 3 yıldır tanıyorum. Araçta yakalanan 8 kilo eroin Yunus Emre'ye aittir. Konya'da Aziz Dümaner'e getiriyorduk" dedi. Örgüt liderinin eşi Eylem Aybar ise, Konya'da sokak satıcılığı yapan Aziz Dümaner'in evlerinde bir defa misafir olduğunu belirtti. Sokak satıcısı Aziz Dümaner'in eşi Emine Dümaner de eşiyle 5 aydır ayrı yaşadığını öne sürdü.

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Zehir tacirinin itirafı da mahkeme için delil olmadıiçin
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