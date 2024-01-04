Zehir tacirinin oyuncak tezgâhını ‘ateş’ bozdu

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 35'i uyuşturucu kullanıcısı olan 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen İsmail D.'nin evinde arama yapan Narkotik köpeği 'Ateş' robota dönüşen uzaktan kumandalı oyuncak arabaya tepki verdi. Oyuncak arabada folyo içine sarılmış satışa hazır 4 gram Metamfetamin ele geçirildi. 3 ay süren takip sonucu İsmail D'nin de aralarında bulunduğu 31 zehir taciri tutuklandı. Narkotik Köpeği 'Ateş' daha öncede eşya taşımacılığı yapan kamyonda gizlenmiş 98 kilogram skunk bulmuştu.Adana'da şüphelendiği ticari taksiyi durduran polis, yolcu Mahmud Yasin E.'nin (26) yanındaki oyuncak ayının sert olmasından şüphelendi. Oyuncağın içini açan polis, poşetlenmiş halde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğundan haberim yoktu" dedi. Çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.