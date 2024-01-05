Zehir tacirinin oyuncak tezgahını ’ateş’ bozdu

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Acıgöl ve merkez kasabaların da aralarında bulunduğu bölgelerde yapılan takibin ardından özel harekat timlerinin de yer aldığı 315 polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskında 35'i uyuşturucu kullanıcısı olan 67 şüpheli gözaltına alındı.