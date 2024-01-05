Zehir tacirinin oyuncak tezgahını ’ateş’ bozdu

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Acıgöl ve merkez kasabaların da aralarında bulunduğu bölgelerde yapılan takibin ardından özel harekat timlerinin de yer aldığı 315 polis tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskında 35'i uyuşturucu kullanıcısı olan 67 şüpheli gözaltına alındı.
ARABA ROBOTA DÖNÜŞTÜ, İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Sokak satıcılarının polise yakalanmadan uyuşturucu satmak için farklı yollara başvurduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Operasyon kapsamında Nevşehir kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen İsmail D.'nin evine baskın yapıldı. Evde arama yapan Narkotik köpeği "Ateş" robota dönüşen uzaktan kumandalı oyuncak arabaya tepki verdi. Polis ekipleri tarafından uzaktan kumandasıyla robota dönüştürülen oyuncak arabada folyo içine sarılmış satışa hazır 4 gram Metamfetamin ele geçirildi.
31 SOKAK TACİRİ TUTUKLANDI
3 ay süren takip sonrasında gerçekleştirilen Narkotik operasyonunda İsmail D.'nin de aralarında bulunduğu 31 zehir taciri tutuklandı. Narkotik Köpeği "Ateş" geçtiğimiz ay da evden eve eşya taşımacılığı yapan bir şirkete ait kamyonda yaptığı aramada eşyaların arasında gizlenmiş 98 kilogram skunk bulmuştu.