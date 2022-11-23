Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çınar, Güneşli ve Fatih Mahalleleri'ndeki adreslerinde uyuşturucu madde satışı yapan R.F., Y.G., R.K. ve O.Ş. isimli dört kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Benzer suçlardan dolayı çok sayıda kayıtları olan uyuşturucu madde satıcılarının ikamet adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 82 adet satışa hazır halde 67.25 gram Esrar maddesi, 20 adet satışa hazır halde toplamda 61 gram Eroin maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 290 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler yakalanan uyuşturucu madde satıcılarının ayakkabılarının içerisine saklanmış halde bulundu. O anlar polis kameralarına yansıdı.