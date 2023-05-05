Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine baskın… Operasyonla yakalandılar…
Giriş Tarihi: 5.5.2023 09:12 Son Güncelleme: 5.5.2023 09:14

Zehir tacirlerine baskın… Operasyonla yakalandılar…

İstanbul’da dört uyuşturucu madde satıcısı operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir tacirlerine baskın… Operasyonla yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Küçükçekmece İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 61 kilo 290 gram Kokain maddesi, 36 bin 720 uyuşturucu hap, 14 kilo 57 gram Esrar maddesi, bir baskı makinesi, bir vakumlama makinesi, bir hassas terazi, dokuz bin 840 lira nakit para, 520 dolar, 60 euro ve 10 pound ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Zehir tacirlerine baskın… Operasyonla yakalandılar…
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