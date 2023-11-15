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Giriş Tarihi: 15.11.2023 10:17

Zehir tacirlerine bir darbe daha… 1.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını toplamda bir kilo 556 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir tacirlerine bir darbe daha… 1.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar…

Uyuşturucu madde satıcılarına seri operasyonlarla göz açtırmayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Sancaktepe Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın düzenledi. A.A.D. ile F.A.D. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda üç bin 690 uyuşturucu hap, 84 gram Metamfetamin maddesi, 758 gram Esrar maddesi, iki hassas terazi, iki cep telefonu, üç bin 45 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Zehir tacirlerine bir darbe daha… 1.5 kilo uyuşturucuyla yakaladılar…
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