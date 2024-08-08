Zehir tacirlerine darbe… 184 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerinin ardından düzenlendi. İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ndeki iki adrese ve uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan beş araca yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. 50 parça halinde toplam 56 kilo 400 gram Kokain maddesi, 10 koli halinde 127 kilo 840 gram Marihuana maddesi olmak üzere toplamda 184 kilo 240 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yedi uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı ve tamamı tutuklandı.