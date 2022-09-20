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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Zehir tacirlerine dev operasyon: 132 gözaltı

Bursa’da zehir tacirlerine yönelik 2 bin 20 polisle dev operasyon düzenlendi. Helikopter ve 3 İHA destekli operasyonda 132 kişi yakalandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Zehir tacirlerine dev operasyon: 132 gözaltı
Bursa'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" 2 bin 20 polis, 220 araç, bir helikopter, 3 İHA ve 16 narkotik köpeğiyle düzenlendi. Operasyonda 132 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonun yaklaşık 7 ay önce başlayan sürecin devamı olduğunu, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önceki gün İstanbul'da 600 kilogram esrar ele geçirilerek ikisi İtalyan, biri Türk 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Soylu, Antakya'da da yarım milyon Captagon, Kocaeli'nde ise 90 kilograma yakın eroin ele geçirildiğini duyurdu.

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Zehir tacirlerine dev operasyon: 132 gözaltı
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