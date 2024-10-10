Zehir tacirlerine geçit yok

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın Devlet Hastanesi'nde yöneticileri ve sağlık çalışanlarının katılımı ile hastane konferans salonunda eğitim verdi. Öte yanndan polis ve jandarmanın yurdun her köşesinde uyuşturucuya karşı verdiği mücadele de devam ediyor:Ankara narkotik ekipleri son olarak, Çankaya'da düzenlediği bir operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 3 zanlı tutuklandı.Mersin'de jandarma ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinni uyuşturucu operasyonunda yakaladığı 1 kişi tutuklandı.Denizli'de bir haftada zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 35 ayrı operasyonda 54 şüpheli yakalandı. 21 zehir tacirinin tutuklandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve yaklaşık 160 bin TL para ele geçirildi.Kayseri'de narkotik ekipleri, okullar ve civarlarında yapılan denetimlerde 127 kişi sorgulandı.Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da piyasa değeri 150 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi./SABAH