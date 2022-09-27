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Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:19

Zehir tacirlerine geçit yok! Bilecik'teki operasyonda 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 210,13 gr Esrar maddesi, 88 adet ecstasy maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Zehir tacirlerine geçit yok! Bilecik’teki operasyonda 2 kişi tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran,nakleden ve ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda O.A. ve R.A. isimli şahıslar üzerinde 210,13 gr Esrar maddesi, 88 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal işlem başlatılan O.A. ve R.A. isimli şahıslar, ilk ifadelerinin ardından sevk edildiği Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Zehir tacirlerine geçit yok! Bilecik'teki operasyonda 2 kişi tutuklandı
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