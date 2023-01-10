Zehir tacirlerine geçit yok… Bir torbacıyı daha yakaladılar

Seri uyuşturucu operasyonları düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını daha yakaladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese baskın düzenledi. M.U. (29) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 550 gram Marihuana maddesi, 430 gram Esrar maddesi, bir ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 325 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.