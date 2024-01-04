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Giriş Tarihi: 4.1.2024 10:49 Son Güncelleme: 4.1.2024 10:50

Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ'da operasyon: 6 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi yakalandı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

İHA
Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ’da operasyon: 6 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde bir araç ve Çorlu ilçesinde 2 adreste yapılan aramada 1010 sentetik ecza hap, 379 gram skunk maddesi, 4,3 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram Eroin maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL nakit para ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili F.A. Ö.Ö., M.A ve N.K. isimli şahıslara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan işlem yapıldı. S. F. ve Ş.B isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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Zehir tacirlerine geçit yok! Tekirdağ'da operasyon: 6 kişi yakalandı
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