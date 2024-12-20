Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine geçit yok… Uyuşturucu maddelerle yakaladılar
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:16 Son Güncelleme: 20.12.2024 14:42

Zehir tacirlerine geçit yok… Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

İstanbul Emniyeti; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik kararlı operasyonlarına devam ediyor. Dört uyuşturucu madde satıcısı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından 607.40 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir tacirlerine geçit yok… Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmayan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; L.A., S.A., F. A. ve E.T. isimli dört uyuşturucu madde satıcısını uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı. E.T. isimli uyuşturucu madde satıcısının "Silahla Tehdit" suçundan ötürü arandığı ortaya çıktı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, 550 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 280 lira nakit para, 10 İngiliz Sterlini ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 607.40 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

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Zehir tacirlerine geçit yok… Uyuşturucu maddelerle yakaladılar
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