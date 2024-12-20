Zehir tacirlerine geçit yok… Uyuşturucu maddelerle yakaladılar

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmayan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; L.A., S.A., F. A. ve E.T. isimli dört uyuşturucu madde satıcısını uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladı. E.T. isimli uyuşturucu madde satıcısının "Silahla Tehdit" suçundan ötürü arandığı ortaya çıktı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi, 550 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 280 lira nakit para, 10 İngiliz Sterlini ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan üç cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 607.40 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.