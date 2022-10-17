Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 21 bin kişi uyuşturucudan tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:05

Zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 21 bin kişi uyuşturucudan tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 10-16 Ekim tarihleri arasında 7 bin 174 şüpheli gözaltına alınırken haftalık bazda bugüne kadar ki en fazla yakalama sayısına ulaşılmış oldu. Böylelikle; 2022 yılında uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 237 bin 947 şüphelinin gözaltına alınması sağlanırken 21 bin 209 şüpheli de tutuklandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 21 bin kişi uyuşturucudan tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında üst üste operasyon düzenledi.

21 BİN KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda 10-16 Ekim tarihleri arasında 5 bin 752 olaya müdahale edilirken 7 bin 174 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 461'i ise tutuklandı. Böylece, 2022 yılında uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 237 bin 947 şüphelinin gözaltına alınması sağlanırken 21 bin 209 şüpheli de tutuklandı.

119 BİN METRUK BİNA YIKIM VE ONARIM İŞLEMİ YAPILDI

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında geçen hafta; 69,13 kilogram eroin, 369,63 kilogram metamfetamin, 3 milyon 247 bin 312 kök kenevir, 3 ton 183 kilogram esrar ve 777 bin 388 kök skunk maddesi de ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen toplam 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87'sine yıkım/onarım işlemi gerçekleştirildi. Diğer metruk binaların işlemlerine ise devam ediliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
Son dakika: Maden şehitlerinin son fotoğrafları ortaya çıktı! Mesaiye böyle gittiler
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret zammı açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Alman uzmandan acı itiraf! İnsanların gücü tükendi intihar edecek
Son dakika Beşiktaş haberi: Salih Uçan'dan Valerien Ismael'e gönderme! "Şampiyon olmak istiyorsak..."
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç SABAH'a anlattı: AB ülkelerinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar
Ünlü oyuncu Demiray Erül hayatını kaybetti
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
Uyuşturucu aile faciası getirdi! Zehir bağımlısı baba kızını da ölüme sürükledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 21 bin kişi uyuşturucudan tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA