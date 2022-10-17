Zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 21 bin kişi uyuşturucudan tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimler uyuşturucu ile mücadele kapsamında üst üste operasyon düzenledi.

21 BİN KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda 10-16 Ekim tarihleri arasında 5 bin 752 olaya müdahale edilirken 7 bin 174 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 461'i ise tutuklandı. Böylece, 2022 yılında uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 237 bin 947 şüphelinin gözaltına alınması sağlanırken 21 bin 209 şüpheli de tutuklandı.

119 BİN METRUK BİNA YIKIM VE ONARIM İŞLEMİ YAPILDI

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında geçen hafta; 69,13 kilogram eroin, 369,63 kilogram metamfetamin, 3 milyon 247 bin 312 kök kenevir, 3 ton 183 kilogram esrar ve 777 bin 388 kök skunk maddesi de ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen toplam 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87'sine yıkım/onarım işlemi gerçekleştirildi. Diğer metruk binaların işlemlerine ise devam ediliyor.