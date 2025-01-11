Zehir tacirlerine helikopter destekli şafak operasyonu

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik operasyonlar devam ederken, şafak vakti kapsamlı bir operasyon daha düzenlendi.

Operasyona 10 özel harekat, 10 çevik kuvvet, 12 dedektör köpek, 1 helikopter, 3 insansız hava aracı, 120 ekip olmak üzere toplam 1200 personel katıldı. Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, operasyondan önce tüm ekibe seslendi. Zaimoğlu konuşmasında, ""Ekiplerimizin çalışmalarıyla asayiş yönünden Türkiye'nin en başarılı illerinden birisiyiz. Her zaman söylüyorum, vatandaşımızın kanını emen kan emicilere karşı tertemiz operasyon yapacağız. Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun" dedi.

KOÇBAŞLARIYLA KAPILAR KIRILDI

Operasyonda belirlenen adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Bir helikopter de operasyona havadan destek sağladı. Yapılan ikamet aramalarında 6 kilo 100 gram metamfetamin, 2 kilo 500 gram esrar, 550 gram bonzai, 63 adet yeşil reçeteye tabi hap, 20 adet tabanca, 210 adet fişek, 3 adet tüfek, 3 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ve 34 bin 310 lira nakit para ele geçirildi. 72 şüpheli gözaltına alındı, 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonla birlikte yürütülen dosyada tutuklu sayısı 58'e yükseldi.