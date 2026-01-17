Zehir tacirlerine İstanbul operasyonu

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne zehir taciri 23 şüphelinin gözaltına alınması ve 33 ayrı adreste arama yapılması doğrultusunda talimat verildi. Esenyurt, Büyükçekmece, Güngören, Avcılar, Fatih ve Beylikdüzü'nde toplam 26 ev ve 7 işyerinde arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma işlemi yapıldı. Operasyon kapsamında Muş'ta da bir eve baskın gerçekleştirildi.