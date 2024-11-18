Zehir tacirlerine narko operasyon

İstanbul'dan getirdikleri yüklümiktarda uyuşturucumaddeleri Bartın'dasatmak isteyen 4 kişiNarkotik timlerinetakıldı. Şahısların evve iş yerlerinde yaptıklarıaramada pastörizesüt kutusunazulalanmış 499.80 grMetamfetamin maddesi,100.59 gr kokain,218 içimlik bonzaiile bir miktaresrar maddesi elegeçirildi. 4 kişi çıkarıldığımahkemecetutuklanıp cezaevinekonuldu.Bartın iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilip, piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Narkotik timleri bir kişiyi takibe aldı. Yapılan baskın sonunda şahsın üzeri ve eşyalarında yapılan arama da dikkat çekmemek için paket süt kutusu içine zulalanmış 499,80 gram metamfetamin maddesi, 100,59 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu İstanbul ilinde 2 kişi ve Bartın ilinde 1 kişinin evlerinde yaptıkları aramada, bonzai maddesi ele geçirdi.