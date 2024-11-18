Zehir tacirlerine narko operasyon

İstanbul'dan getirdikleri yüklü
miktarda uyuşturucu
maddeleri Bartın'da
satmak isteyen 4 kişi
Narkotik timlerine
takıldı. Şahısların ev
ve iş yerlerinde yaptıkları
aramada pastörize
süt kutusuna
zulalanmış 499.80 gr
Metamfetamin maddesi,
100.59 gr kokain,
218 içimlik bonzai
ile bir miktar
esrar maddesi ele
geçirildi. 4 kişi çıkarıldığı
mahkemece
tutuklanıp cezaevine
konuldu.
Bartın iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilip, piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Narkotik timleri bir kişiyi takibe aldı. Yapılan baskın sonunda şahsın üzeri ve eşyalarında yapılan arama da dikkat çekmemek için paket süt kutusu içine zulalanmış 499,80 gram metamfetamin maddesi, 100,59 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu İstanbul ilinde 2 kişi ve Bartın ilinde 1 kişinin evlerinde yaptıkları aramada, bonzai maddesi ele geçirdi.