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Giriş Tarihi: 18.11.2024

Zehir tacirlerine narko operasyon

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Zehir tacirlerine narko operasyon
İstanbul'dan getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri Bartın'da satmak isteyen 4 kişi Narkotik timlerine takıldı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada pastörize süt kutusuna zulalanmış 499.80 gr Metamfetamin maddesi, 100.59 gr kokain, 218 içimlik bonzai ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.
Bartın iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilip, piyasaya sürüleceği istihbaratını alan İl Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Narkotik timleri bir kişiyi takibe aldı. Yapılan baskın sonunda şahsın üzeri ve eşyalarında yapılan arama da dikkat çekmemek için paket süt kutusu içine zulalanmış 499,80 gram metamfetamin maddesi, 100,59 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan araştırma sonucu İstanbul ilinde 2 kişi ve Bartın ilinde 1 kişinin evlerinde yaptıkları aramada, bonzai maddesi ele geçirdi.

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Zehir tacirlerine narko operasyon
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