Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine operasyon: 2 kilo kokain ele geçirildi
Giriş Tarihi: 10.1.2024 11:48

Zehir tacirlerine operasyon: 2 kilo kokain ele geçirildi

Ankara’da gece kulüplerinde uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, zehir tacirleri kıskıvrak yakalanırken, 2 kilo 28 gram kokain ve 336 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Zehir tacirlerine operasyon: 2 kilo kokain ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı suç örgütleri ve zehir tacirlerine yönelik NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Farklı illerden Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin Ankara'da bulunan gece kulüplerinde piyasaya sürüldüğüne yönelik ihbar alan ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Yenimahalle Uğur Mumcu mevkiinde açık bir arazide çalılık bölge üzerine sakladıklarını tespit etti.



ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon kapsamında araba, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda, 2 kilo 28 gram kokain, hassas terazi, 226 bin sentetik ecza malzemesi, uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerde, 2'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Zehir tacirlerine operasyon: 2 kilo kokain ele geçirildi
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