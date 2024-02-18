Zehir tacirlerine operasyon

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 14 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında; 1️ ton 68 kilo uyuşturucu madde ile 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 142 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 6 aylık KOM faaliyeti neticesinde yapılan operasyonda; 35 kilo eroin, 6 kilo kokain, 13 kilo metamfetamin ele geçirildi. Örgüt elebaşları da yakalanarak gözaltına alındı.