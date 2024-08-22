Zehir tacirlerine operasyon: 63 kişi yakalandı!

Yerlikaya: 18 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-33" operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 63 kişi yakalandı.