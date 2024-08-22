Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine operasyon: 63 kişi yakalandı!
Giriş Tarihi: 22.8.2024 08:36 Son Güncelleme: 22.8.2024 08:37

Zehir tacirlerine operasyon: 63 kişi yakalandı!

Yerlikaya: 18 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 63 kişi yakalandı.

DHA
Zehir tacirlerine operasyon: 63 kişi yakalandı!

Yerlikaya: 18 İlde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-33" operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 63 kişi yakalandı.

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Zehir tacirlerine operasyon: 63 kişi yakalandı!
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