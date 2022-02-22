Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine operasyon! Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobada yakmaya kalktılar
Giriş Tarihi: 22.2.2022 18:59 Son Güncelleme: 22.2.2022 19:16

Zehir tacirlerine operasyon! Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobada yakmaya kalktılar

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Zehir tacirlerine operasyon! Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobada yakmaya kalktılar

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişinin bulunduğu eve narkotik polisleri şafak baskını yaptı. Yakalanacaklarını anlayan zehir tacirleri uyuşturucuyu sobada yakmak istedi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren polis zehir tacirlerini suçüstü yakaladı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kocasinan İlçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, E.Y, M.Ş ve M.K'nın kaldığı eve şafak baskını yaptı.

Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler polise kapıyı açmayarak zaman kazanmaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan uyuşturucuyu sobaya atarak yakmaya çalışan zehir tacirlerinin evine polis, koçbaşı ile girdi. Hareketli dakikaların yaşandığı operasyonda polis, uyuşturucu madde tacirlerini suçüstü yakaladı. Uyuşturucuyu tam olarak yanmadan soban çıkaran ekipler üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde alımında kullanılan ölçe ile bir de hassas terazi ele geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Haydar Dümen'in mirası hiç tanımadıklarına kaldı! 100 milyonluk kayıp miras!
Son dakika: Putin operasyon talimatını verdi! Rus birlikleri Ukrayna'ya ilerliyor
SON DAKİKA: Putin emri vermişti! Rusya Ukrayna'ya böyle girdi! Donbass'tan ilk görüntüler geldi...
Sağlık kahramanının hayatını ihmal kararttı! Acılı anne: ‘Oğlumun kolu kanadı kırıldı’
SON DAKİKA | Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk mesaj! 'Karadeniz tedbirleri paketi' vurgusu! İki ülkeye çağrı!
Son dakika haberi | Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili BM'den flaş açıklama: Ne pahasına olursa olsun engellenmeli
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
SON DAKİKA! Putin'den yeni açıklama: Ukrayna'daki durum istisna
Salgınla mücadelede yeni dönem! Açık alanlarda maske yasağına veda vakti
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den savaş açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine operasyon! Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobada yakmaya kalktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA