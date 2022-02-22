Zehir tacirlerine operasyon! Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobada yakmaya kalktılar

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kocasinan İlçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, E.Y, M.Ş ve M.K'nın kaldığı eve şafak baskını yaptı.

Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler polise kapıyı açmayarak zaman kazanmaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan uyuşturucuyu sobaya atarak yakmaya çalışan zehir tacirlerinin evine polis, koçbaşı ile girdi. Hareketli dakikaların yaşandığı operasyonda polis, uyuşturucu madde tacirlerini suçüstü yakaladı. Uyuşturucuyu tam olarak yanmadan soban çıkaran ekipler üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu madde alımında kullanılan ölçe ile bir de hassas terazi ele geçirdi.