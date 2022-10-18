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Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:58

Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin destek verdiği operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 7 şahsın adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polis ekiplerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda belirlenen adresler tek tek basıldı. 7 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 'Kendal' isimli narkotik köpeği tarafından da adresler didik didik arandı. Esrar, metemfatamin ve bonzai gibi çok sayıda uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı
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