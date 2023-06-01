Zehir tacirlerine seri baskın… 343 kilo uyuşturucu ele geçirdiler…

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir, Çatalca ve Silivri İlçeleri'nde seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Dört ayrı operasyonda altı uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 238 kilo 700 gram Metamfetamin maddesi, 87 kilo 620 gram Hint Keneviri, 17 kilo 618 gram Kokain maddesi, 43 kilo 700 gram kimyasal madde ve 34 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Altı uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.