Haberler Yaşam Haberleri Zehir tacirlerine seri baskın… Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler…
Giriş Tarihi: 2.8.2023 09:45

Zehir tacirlerine seri baskın… Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler…

İstanbul’da düzenlenen seri uyuşturucu operasyonlarında yarım tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Esenyurt ve Sultangazi İlçeleri'nde seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Yedi uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 388 bin 860 uyuşturucu hap, 28 kilo 300 gram Metamfetamin maddesi, 14 kilo 170 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, dokuz kilo 480 gram Eroin maddesi, 980 gram Afyon Sakızı, 129 gram Esrar maddesi ve üç kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen yedi uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Zehir tacirlerine seri baskın… Yarım tonu aşkın uyuşturucu ele geçirdiler…
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